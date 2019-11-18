Пензенский Роспотребнадзор запланировал проверки в несуществующих фирмах

Житель Пензы подал заявление по вопросу обустройства разгрузочной площадки около многоквартирного дома на улице Суворова. Однако ответа он так и не получил. В отношении обращений других граждан было допущено аналогичное нарушение.
Также вопросы вызвал проект плана проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на 2020 год. В нем, во-первых, не учитывалась периодичность данного мероприятия, а во-вторых, были внесены два субъекта, прекратившие деятельность.
«По результатам прокурорского вмешательства управлением незамедлительно приняты меры по устранению допущенных нарушений. Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора привлечен к дисциплинарной ответственности» — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.