Пензенский Роспотребнадзор запланировал проверки в несуществующих фирмах

В управлении Роспотребнадзора Пензенской области нарушали закон, регламентирующий порядок рассмотрения обращений граждан, а также с ошибками составили план проверок на 2020 год. Это зафиксировали сотрудники региональной прокуратуры.

Житель Пензы подал заявление по вопросу обустройства разгрузочной площадки около многоквартирного дома на улице Суворова. Однако ответа он так и не получил. В отношении обращений других граждан было допущено аналогичное нарушение.

Также вопросы вызвал проект плана проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на 2020 год. В нем, во-первых, не учитывалась периодичность данного мероприятия, а во-вторых, были внесены два субъекта, прекратившие деятельность.

«По результатам прокурорского вмешательства управлением незамедлительно приняты меры по устранению допущенных нарушений. Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора привлечен к дисциплинарной ответственности» — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.