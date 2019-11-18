Житель Кузнецка отстоял право на бесплатное возвращение автомобиля со спецстоянки

Автомобиль жителя Кузнецка Пензенской области хранился на спецстоянке после ДТП, по факту которого собирались возбудить уголовное дело. При возвращении машины у владельца возникли трудности.

20 июня 2018 года в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2109. «Девятку» изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу и отправили на спецстоянку, принадлежащую местному индивидуальному предпринимателю. Соглашение о взаимодействии по хранению, выдаче и транспортировке автомобиля было заключено между бизнесменом и правоохранительными органами.

В феврале 2019-го в возбуждении уголовного дела по факту ДТП было отказано. Автовладелец решил забрать машину, однако индивидуальный предприниматель потребовал оплатить услуги эвакуатора, расходы на которые он понес.

Однако автомобиль должен был храниться за счет бюджетных средств, у самого хозяина ВАЗа перед предпринимателем никаких обязательств не было. Кузнечанин обратился в прокуратуру, где защитили его права.

«Автомобиль владельцу выдан без оплаты, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.