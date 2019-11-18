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В Пензенской области проверят все семьи с приемными детьми

18 ноября в 10:28 62 просмотра

Губернатор Иван Белозерцев в ходе планерки в правительстве Пензенской области 18 ноября поднял вопрос контроля над приемными семьями.

«Какие меры приняты по контролю, чтобы приемные семьи не издевались над детьми?» — спросил губернатор.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал, что, прежде чем передать детей в семью, с родителями проходят психологическое тестирование, обучение. Кроме того, проверку детей по месту их проживания проводят два раза в год.

Глава региона поручил планировать работу совместно со специалистами министерства, осуществляющими сопровождение приемных семей.

«Охоту на ведьм никто устраивать не собирается, раз мы отдаем детей в такие семьи, то мы им доверяем и благодарны им. Они от государства получают финансирование — от 10 тысяч и выше. Но если в других регионах возможна такая ситуация — издевательство над ребенком, то я задаю себе вопрос: почему этого у нас не может быть? Происходящее по отношению к детям могут умело скрывать», — сказал Иван Белозерцев.

Отметим, что речь идет о громком инциденте — в Москве несколько дней назад возбудили уголовное дело в отношении супругов, которые издевались над детьми, взятыми под опеку.

«Произошел случай в другом регионе — посмотри, как у тебя, все ли хорошо. Олег Ягов [зампред правительства Пензенской области], вы должны были в этот же вечер собраться, пригласить детского омбудсмена, обсудить проблему. Государство выделяет деньги на это, и наша задача — сопровождать», — сказал Иван Белозерцев.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова отметила, что в регионе есть ассоциация приемных семей.

«Таких диких случаев, слава Богу, нет. Но ассоциация все контролирует, с минобром держит связь. Были случаи возвращения детей из приемных семей. Например, из-за болезни опекуна», — сообщила она.

Губернатор подчеркнул, что таких случаев, как в Москве, не должно быть и впредь. Он поручил посетить все семьи с приемными детьми и, если нужно, спланировать работу по их поддержке.


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