Жительница Пензы призналась в убийстве пьющего сына

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства 32-летнего мужчины. В преступлении подозревают его мать.

По данным СУ СК РФ по Пензенской области, утром 2 ноября 56-летняя жительница Пензы, будучи пьяной, шла домой от сожителя, с которым накануне у нее произошел конфликт. Оказавшись в своей квартире на улице Клары Цеткин, женщина увидела спящего сына. От 32-летнего мужчины пахло спиртным, хотя ранее он обещал матери, что бросит пагубную привычку.

Разозлившись на не сдержавшего обещание сына, женщина ударила его ножом в грудь. Ранение стало смертельным, мужчина погиб на месте.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть городского УМВД России. Члены следственно-оперативной группы осмотрели тело мужчины, а затем нашли возможное орудие преступления — нож. На лезвии остались следы крови. В квартире также находилась мать погибшего.

Она призналась в убийстве и пояснила, что проверила состояние сына через несколько часов после нанесения ранения. К тому моменту он уже был мертв. Тогда она обратилась к соседям, которые позвонили в «скорую», добавили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.