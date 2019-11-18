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В России предложили повысить цены на зимнюю резину

18 ноября в 12:13 252 просмотра
, сообщает телеканал «360».

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В России вместо ограничения скорости зимой до 80 километров в час предложили установить компенсацию за вред от шипованных покрышек в виде акциза, сообщает телеканал «360».

С такой инициативой выступил глава думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев.

«Можно не ограничивать скорость, но, например, ввести компенсацию за вред в качестве акциза при продаже шипованных колес. То есть зимние шины могут стоить дороже», — пояснил он.

Александр Васильев предположил, что ограничение скорости не оценят жители южных регионов России. Снег там — явление редкое, и платить штрафы за шипы и превышение скорости — не самая радужная перспектива для местных автолюбителей.


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