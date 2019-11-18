В России предложили повысить цены на зимнюю резину

В России вместо ограничения скорости зимой до 80 километров в час предложили установить компенсацию за вред от шипованных покрышек в виде акциза, сообщает телеканал «360».

С такой инициативой выступил глава думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев.

«Можно не ограничивать скорость, но, например, ввести компенсацию за вред в качестве акциза при продаже шипованных колес. То есть зимние шины могут стоить дороже», — пояснил он.

Александр Васильев предположил, что ограничение скорости не оценят жители южных регионов России. Снег там — явление редкое, и платить штрафы за шипы и превышение скорости — не самая радужная перспектива для местных автолюбителей.