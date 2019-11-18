В Пензе на ул. Ульяновской сбили женщину

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода в Пензе.

В посте говорится, что около ТЦ «Зима» сбили женщину. К публикации прикреплена фотография, на которой запечатлен лежащий на «зебре» человек. Стоит отметить, что пешеходный переход в этом месте регулируется светофором.

Вдалеке остановилась серебристая иномарка, посреди «зебры» — учебный автомобиль. Кто именно стал участником аварии, неизвестно.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов быть внимательными на дороге, а водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.