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В Кузнецке владелец трех автомобилей не смог расплатиться с кредитом за телефон

18 ноября в 12:47 248 просмотров
«расплатиться» за кредитный телефон автомобилем.

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Жителю Кузнецка Пензенской области пришлось «расплатиться» за кредитный телефон автомобилем.

50-летний житель Кузнецка взял в кредит 10 тысяч рублей на приобретение телефона, однако вносить ежемесячные платежи не стал. За мужчиной вырос долг, взысканием которого занялись судебные приставы.

В общении с сотрудниками федеральной службы кузнечанин утверждал, что не имеет возможности платить по кредиту из-за тяжелого материального положения. И это несмотря на то, что у мужчины в собственности — три автомобиля. Когда приставы указали ему на это, должник заявил, что транспортные средства давно сданы в утилизацию.

Однако в реальности машины не просто были на ходу, а периодически попадали в объектив камер фото- и видеофиксации, установленных Госавтоинспекцией.

Личность водителя одного из автомобилей — Kia Sephia — удалось установить. Сотрудники розыска выехали по полученному адресу и арестовали транспортное средство. Оно уже передано на реализацию, чтобы погасить долг кузнечанина, сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.


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