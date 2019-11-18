В Пензе призвали взять на особый контроль строительство пристроев четырех детсадов

В Пензе по возведению четырех пристроев к детсадам есть вопросы — чтобы уложиться в сроки, строителям нужно увеличивать темпы работ. Ситуацию обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве 18 ноября.

Как доложил министр образования Пензенской области Александр Воронков, в этом году должны в регионе создать 855 мест в яслях и 1307 в целом в детсадах.

«Строим 13 объектов, уже сданы детсады Пензе, в Неверкино скоро откроем. Также за счет регионального бюджета капитально ремонтируются группы на 250 мест, в Пензе четыре пристроя возводим (они готовы на 60−80%)», — рассказал он.

«Опасения вызывают все городские объекты — четыре пристроя, особенно два детсада на ул. Измайлова и ул. Набережная реки Мойки. Второй детсад в Кузнецке тоже вызывает опасения. Но при должной организации работ все можно сделать до конца года. Но сроки сверхжесткие. Там надо раза три в неделю руководителям проводить планерку, собираться на объектах. Это наше мнение. Мы сами два-три раза в неделю контролируем состояние объектов», — сообщил глава областного минстроя Александр Гришаев.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что лично посетит стройплощадки, чтобы оценить ситуацию. Также он поручил подключиться к работе Госжилстройтехинспекцию — управление должно оперативно выявлять недостатки, если они имеются.