Сожжена кожа на лапках. Пензенцы рассказали о покалеченном коте-невидимке

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о несчастном уличном котике, который страдает от множества ран.

Печальную историю пушистика волонтеры написали в группе соцсети «ВКонтакте». Они уточнили, что назвали кота Лаврушка. Он долгое время жил на улице и был для всех невидимкой.

«На улице он получил столько ран, что хватило бы на парочку жизней: травмирован глаз, повреждена лапа, сильное истощение. И это только верхушка айсберга. Лаврушка жил в грязном подвале, это было его личное убежище. Выходил он только на крик доброй девушки, которая случайно обнаружила котика и начала его подкармливать. Она же и привезла его в центр «Питомец», — пояснили сотрудники фонда.

Когда волонтеры осмотрели котика, они обнаружили, что кожа и подушечки на лапках сожжены, некоторых «пальчиков» просто нет.

«Мы предполагаем, что пушистик наступил в некую химическую ядовитую жидкость, которая разъела шерсть и кожу. Сейчас лапы надо каждый день обрабатывать и накладывать мазь, а сверху все заклеивать специальными пластырями», — добавили волонтеры.

Узнать подробнее о котике и о том, как помочь работникам фонда вылечить его, можно здесь.