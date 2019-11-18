В Пензе монтируют новогоднюю елку
Танцевальный турнир «Хрустальный вальс»
Отзыв на роман Харуки Мураками «Убийство командора»
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Скончалась ветеран пензенского здравоохранения Александра Баскакова
В облбольницу необычным способом доставили уникальное оборудование
Улицу Московскую хотят сделать полностью пешеходной
Юрия Ильина официально представили в новой должности
Пензенец завоевал «серебро» на матче по пара-стендовой стрельбе
Храм Серафима Саровского в Заречном построят по более экономичному проекту
Tele2 первая в мире протестировала NB-IoT на коммерческой сети LTE-450
В Пензе из-за большого спроса увеличили количество ярмарок
В Кузнецке владелец трех автомобилей не смог расплатиться с кредитом за телефон
Пензенцев предупреждают о возможных сбоях телевещания

Сожжена кожа на лапках. Пензенцы рассказали о покалеченном коте-невидимке

18 ноября в 12:58 422 просмотра
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о несчастном уличном котике, который страдает от множества ран.

" data-title="Сожжена кожа на лапках. Пензенцы рассказали о покалеченном коте-невидимке — Пенза-пресс, рунет за день">

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о несчастном уличном котике, который страдает от множества ран.

Печальную историю пушистика волонтеры написали в группе соцсети «ВКонтакте». Они уточнили, что назвали кота Лаврушка. Он долгое время жил на улице и был для всех невидимкой.

«На улице он получил столько ран, что хватило бы на парочку жизней: травмирован глаз, повреждена лапа, сильное истощение. И это только верхушка айсберга. Лаврушка жил в грязном подвале, это было его личное убежище. Выходил он только на крик доброй девушки, которая случайно обнаружила котика и начала его подкармливать. Она же и привезла его в центр «Питомец», — пояснили сотрудники фонда.

Когда волонтеры осмотрели котика, они обнаружили, что кожа и подушечки на лапках сожжены, некоторых «пальчиков» просто нет.

«Мы предполагаем, что пушистик наступил в некую химическую ядовитую жидкость, которая разъела шерсть и кожу. Сейчас лапы надо каждый день обрабатывать и накладывать мазь, а сверху все заклеивать специальными пластырями», — добавили волонтеры.

Узнать подробнее о котике и о том, как помочь работникам фонда вылечить его, можно здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...