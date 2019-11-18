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Установлена личность погибшего в ДТП в Сердобске мотоциклиста

18 ноября в 13:09 202 просмотра
, которое случилось в Сердобске.

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В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Сердобске.

Напомним, 16 ноября на улице Ленина столкнулись мотоцикл MotoLand и автомобиль «Нива». Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного в 18:15.

На двухколесном транспорте ехал 28-летний мужчина, легковым автомобилем управлял 27-летний водитель.

В результате аварии мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы. Он погиб на месте трагедии.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.


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