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В Пензе семейный православный театр готовит рождественский спектакль

18 ноября в 13:53 172 просмотра
, созданный в Пензе, покажет рождественскую сказку «Морозко» (0+).

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Семейный православный театр, созданный в Пензе, покажет рождественскую сказку «Морозко» (0+).

Актеры репетируют постановку в Епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского, который действует при соборе Богоявления Господня. Зрители увидят спектакль 12 января в центре культуры и досуга.

После репетиции в воскресенье, 17 ноября, руководитель театра объявил о внутреннем творческом конкурсе «Пиши-2020» (0+). Участникам нужно написать сценарий духовно-нравственного спектакля по мотивам сказок, кино, художественных произведений или исторических событий. Постановка должна учить доброму и хорошему, рассказали об условиях в пресс-службе Пензенской епархии.

Итоги конкурса подведут 1 февраля 2020 года, а лучший сценарий выберут для постановки спектакля.

Фотография: https://xn----7sbbracknn1actjpi5e2ih.xn--p1ai/2019/11/18/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb/

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