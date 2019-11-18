В Пензе семейный православный театр готовит рождественский спектакль

Актеры репетируют постановку в Епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского, который действует при соборе Богоявления Господня. Зрители увидят спектакль 12 января в центре культуры и досуга.

После репетиции в воскресенье, 17 ноября, руководитель театра объявил о внутреннем творческом конкурсе «Пиши-2020» (0+). Участникам нужно написать сценарий духовно-нравственного спектакля по мотивам сказок, кино, художественных произведений или исторических событий. Постановка должна учить доброму и хорошему, рассказали об условиях в пресс-службе Пензенской епархии.

Итоги конкурса подведут 1 февраля 2020 года, а лучший сценарий выберут для постановки спектакля.