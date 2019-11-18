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В законе о домашнем насилии может появиться термин «преследование»

18 ноября в 14:01 154 просмотра
«преследование». Соответствующее предложение внесли в Госдуме. Соавтор законопроекта Оксана Пушкина сообщила, что это связано с громким делом об убийстве девушки, в котором обвиняют историка Соколова.

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В проект закона о домашнем насилии смогут ввести понятие «преследование». Соответствующее предложение внесли в Госдуме. Соавтор законопроекта Оксана Пушкина сообщила, что это связано с громким делом об убийстве девушки, в котором обвиняют историка Соколова.

Под понятием «преследование» предлагается понимать «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле», пишет телеканал «360».

Термин подразумевает любое действие, из-за которого гражданин может бояться за безопасность. Например, человека могут искать, разговаривать лично или по телефону, общаться через третьих лиц, приходить к нему на работу или место учебы. Предполагается, что в закон введут защитные предписания, запрещающие преследователю приближаться к жертве.

«При первом нарушении человека ждет административная ответственность, при повторных — уголовная», — сообщает источник.

Оксана Пушкина добавила, что идею введения термина «преследование» в законопроект учтут при работе над окончательной версией документа.


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