В законе о домашнем насилии может появиться термин «преследование»

Под понятием «преследование» предлагается понимать «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле», пишет телеканал «360».
Термин подразумевает любое действие, из-за которого гражданин может бояться за безопасность. Например, человека могут искать, разговаривать лично или по телефону, общаться через третьих лиц, приходить к нему на работу или место учебы. Предполагается, что в закон введут защитные предписания, запрещающие преследователю приближаться к жертве.
«При первом нарушении человека ждет административная ответственность, при повторных — уголовная», — сообщает источник.
Оксана Пушкина добавила, что идею введения термина «преследование» в законопроект учтут при работе над окончательной версией документа.