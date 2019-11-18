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В Сердобске в песок на детской площадке закопали лезвия

18 ноября в 14:14 220 просмотров

Житель города Сердобска Пензенской области рассказал в Сети о жуткой находке на детской площадке.

Мужчина пояснил в группе соцсети «ВКонтакте», что несколько лезвий лежало в песке площадки, которая находится возле заводской поликлиники.

«Будьте осторожны! Собрал то, что лежало на виду, но не факт что в песке не зарыты еще лезвия», — написал он, прикрепив фотографии.

Сердобчанин попросил местных жителей внимательно следить за детьми, которые играют в песочницах, потому что они могут наткнуться на такую опасную находку. Информагентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в администрацию Сердобска, чтобы разобраться в этой ситуации.

Фотография: скриншот - https://vk.com/serdobsktop_overhear

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