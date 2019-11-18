Симонов рассказал, когда удастся закрыть проблему обманутых дольщиков

Председатель правительства региона Николай Симонов в эфире новостной программы на ГТРК «Пенза» рассказал о том, как в области реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», а также дал прогноз относительно того, когда удастся полностью закрыть проблему обманутых дольщиков.

По словам Николая Симонова, в этом году нацпроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, ставит перед регионом амбициозную цель — сдача 985 тыс. кв метров жилья.

«Это и индивидуальное жилое строительство, и многоквартирные дома. В прошлом году мы сдали 685 тысяч кв метров. До конца года нам еще предстоит сдать 16 домов, три из них — обманутых дольщиков. И при условии, что мы сделаем все, что наметили, индикативный показатель мы должны выполнить», — сообщил председатель правительства.

Также, добавил он, по программе «Жилье» готовится к сдаче школа в Арбеково на 850 мест, начато строительство школы в третьем микрорайоне Арбеково на 1100 мест.

«Если брать историю Пензы, то никогда за один год столько объектов не строилось — две школы, 23 детсада. Все это благодаря активной реализации нацпроектов», — подчеркнул Николай Симонов.

Возвращаясь к проблеме дольщиков, он напомнил о том, что решать ее в регионе начали в 2017 году.

«Первый закон по решению этой проблемы приняли на сессии Законодательного Собрания в августе 2017-го. С того периода мы очень много изменений вносили, чтобы он начал работать. И он начал. Кроме того, буквально месяц назад губернатор подписал первый масштабный инвестиционный проект, в рамках которого в этом году проблемный объект на ул. 8 Марта будет сдан. Также мы планируем подписать в ближайшее время второй масштабный инвестиционный проект — дом на ул. Ново-Казанской будет сдаваться в следующем году, опять же, за земельные участки. В этом году были выделены деньги в размере 200 млн рублей, ЖК «Маяковский» тоже планируем сдать в 2019-м. Далее за субсидию будут сдаваться «Райки» в следующем году», — рассказал глава регионального кабмина.

Кроме того, Пензенская область — один из первых регионов, где подписано соглашение с «Домом.РФ» — федеральным фондом по защите интересов дольщиков.

«До конца года мы планируем точно так же с «Домом.РФ» заключить соглашение на 2020-й, чтобы получить федеральное финансирование для достройки проблемных домов. Я думаю, у нас все получится, тогда мы сможем в следующем году полностью закрыть эту проблему. Сейчас каждый дольщик уже видит и понимает, что его ждет и когда», — отметил Николай Симонов.

Напомним, ранее стало известно о том, что дольщики ЖК «Солнечный город», строившегося в Богословке, получат компенсационные выплаты. Такое решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.