Полицейские призывают пензенцев не выпивать с малознакомыми людьми

35-летний житель Пензы написал в полицию заявление о пропаже мобильного. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Установлено, что пензенец пригласил в гости на улицу Заводскую наглядно знакомого молодого человека, чтобы выпить. Когда посиделки закончились, хозяин квартиры не смог найти свой смартфон. Мужчина обратился в полицию.

На место выехала оперативная группа. Удалось выяснить, что гаджет забрал недавний гость пензенца — 26-летний житель города на Суре. Ранее он уже был судим, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Молодой человек признался, что забрал телефон знакомого. Теперь злоумышленнику грозит наказание — до двух лет лишения свободы.

Сотрудники полиции предупреждают пензенцев о том, что не следует пускать в квартиру незнакомцев и тем более выпивать с ними. Регулярно происходят случаи краж после совместного употребления спиртного малознакомыми людьми. Стражи порядка призывают граждан быть бдительными и внимательными.