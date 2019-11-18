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Храм Серафима Саровского в Заречном построят по более экономичному проекту

18 ноября в 14:54 154 просмотра

Строительство храма Серафима Саровского в Заречном Пензенской области должны возобновить весной 2020 года.

Работы будут вестись по новому проекту, который предполагает более скромные затраты, чем тот, что был разработан изначально. Всю необходимую документацию в I квартале 2020 года сдаст Центр православного зодчества. Напомним, ранее строительство было заморожено.

Согласно новому проекту, у религиозного сооружения будет не пять куполов, а всего два. Высота сооружения с колокольней составит 38 метров, площадь — 550 квадратных метров. В праздник храм смогут посетить 1 200 прихожан. На первом ярусе церкви будут находиться крестильня, иконница и административные помещения. На втором сделают зал для богослужений, православную библиотеку и звонницу.

По соседству с собором появятся духовно-просветительский центр и церковно-исторический парк. Внешний вид последнего разработает Российское историческое общество.

В воскресенье, 17 ноября, на строительной площадке побывал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который совершил праздничную литургию. Также к месту будущего храма приехал глава Заречного Олег Климанов.

«Правильно сказал глава Пензенской митрополии Владыка Серафим, что строительство церкви — это дело нелегкое, но если прилагать труды и если есть на то желание, то возможно все», — цитирует главу администрации закрытого города портал «Заречье сегодня».

Фотография: скриншот - http://zarpressa.ru/news/novosti-goroda/gorozhanam-prezentovali-novyy-proekt-khrama-na-ulitse-zarechnoy/

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