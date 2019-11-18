Пензенец завоевал «серебро» на матче по пара-стендовой стрельбе

В Риме состоялись первые в истории соревнования России и Италии по пара-стендовой стрельбе. В них принял участие пензенец.

Матч завершился 14 ноября. Россияне и итальянцы соревновались в смешанных командах, в состав которых входили представители трех категорий стрелков с ограниченными возможностями здоровья: колясочники, спортсмены с поражением верхних и нижних частей тела.

Первой стала команда, в состав которой входили татарстанец Александр Сахарнов и вице-чемпион мира по пара-стендовой стрельбе Саверио Кучити.

Вторым стал коллектив, в котором за победу боролся пензенец Андрей Петрунин. Вместе с ним «серебро» завоевали Юрий Руднев из Калуги и Данило Паламини (Лонато дель Гарда), сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Бронзу» взяли Владимир Касьянов из Москвы, Рафаэле Таламо из Рима, и Даниэле Парреттини, представляющий Кастильоне-дель-Лаго.

«Это колоссальный опыт. Я участвовал в таких соревнованиях первый раз, так что попробовал свои силы на таком уровне», — сказал Андрей Петрунин.

Спортсмены стреляли из гладкоствольного ружья весом в три с половиной килограмма по тарелочкам. Их выбрасывали из траншеи в разные стороны в случайном порядке. Это молодой вид спорта, родоначальником которого считаются итальянцы. В России его официально признали только этой осенью. Теперь российские пара-спортсмены, стрелки, могут проводить турниры и представлять страну на международных соревнованиях. Напомним, с инициативой выступила пензенская федерация данного вида спорта.