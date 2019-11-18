Улицу Московскую хотят сделать полностью пешеходной

По мнению главы региона, дороги к Спасскому кафедральному собору должны быть предназначены только для пешеходов. Чтобы претворить задумку в жизнь, нужно обсудить этот вопрос с собственниками торговых точек, которые располагаются вдоль проезжей части. Бизнесмены должны помочь с установкой фонарей и обустройством тротуаров.
«Необходимо комплексно благоустраивать территорию, создавать комфортную среду, чтобы она стала местом притяжения людей и проведения различного рода мероприятий», — нацелил Иван Белозерцев.
Разработанное предложение будет вынесено на общественное обсуждение.