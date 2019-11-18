Юрия Ильина официально представили в новой должности

В рамках встречи руководитель «РКС» официально представил Юрия Ильина, как главного управляющего директора ООО «Горводоканал», сообщает пресс-центр облправительства.

Помимо этого, глава региона и генеральный директор обсудили строительство насосной станции третьего подъема на территории Арбеково. Иван Белозерцев подчеркнул, что это социально-значимый объект ЖКХ для жителей этого микрорайона.

«Хотелось, чтобы этот год завершили успешно. Это касается выполнения задач, поставленных в рамках национальных проектов — сдачи жилых и необходимых для их функционирования коммунальных объектов в установленный срок. Я не раз бывал на строительных площадках микрорайона Арбеково — жилых домов и насосной станции третьего подъема, проводил выездные рабочие совещания. В настоящее время с помощью руководства и специалистов компании «Российские коммунальные системы» технические решения по завершению строительства найдены, понимание у застройщиков по оплате есть», — пояснил Иван Белозерцев.

Участники встречи также обсудили ряд деталей, касающихся сдачи указанного коммунального объекта в эксплуатацию, договорились и в дальнейшем взаимодействовать в рабочем порядке.

Напомним, Юрий Ильин занимал должность заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству. Его последний рабочий день в мэрии был 15 ноября.