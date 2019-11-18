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Юрия Ильина официально представили в новой должности

18 ноября в 15:18 264 просмотра
«Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с главой компании «Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым.

В рамках встречи руководитель «РКС» официально представил Юрия Ильина, как главного управляющего директора ООО «Горводоканал», сообщает пресс-центр облправительства.

Помимо этого, глава региона и генеральный директор обсудили строительство насосной станции третьего подъема на территории Арбеково. Иван Белозерцев подчеркнул, что это социально-значимый объект ЖКХ для жителей этого микрорайона.

«Хотелось, чтобы этот год завершили успешно. Это касается выполнения задач, поставленных в рамках национальных проектов — сдачи жилых и необходимых для их функционирования коммунальных объектов в установленный срок. Я не раз бывал на строительных площадках микрорайона Арбеково — жилых домов и насосной станции третьего подъема, проводил выездные рабочие совещания. В настоящее время с помощью руководства и специалистов компании «Российские коммунальные системы» технические решения по завершению строительства найдены, понимание у застройщиков по оплате есть», — пояснил Иван Белозерцев.

Участники встречи также обсудили ряд деталей, касающихся сдачи указанного коммунального объекта в эксплуатацию, договорились и в дальнейшем взаимодействовать в рабочем порядке.

Напомним, Юрий Ильин занимал должность заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству. Его последний рабочий день в мэрии был 15 ноября.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zhkkh/196656/

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