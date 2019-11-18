В Пензе выберут лучшие казачий кадетский класс и командира

В Пензенской области начался прием заявок на конкурсы (12+) «Лучший казачий кадетский класс» и «Лучший командир казачьего кадетского класса».

К участию приглашаются 8−10 классы школ с казачьим кадетским компонентом. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Ребята смогут продемонстрировать строевую подготовку, теоретические знания, посоревнуются в стрельбе, сборке и разбору АК-74, легкой атлетике. В рамках конкурса на звание лучшего командира участники напишут сочинения, посвященные подвигу казаков в Великой Отечественной войне.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 декабря по электронному адресу kadetkonkurs@yandex.ru.

Итоги станут известны 2 апреля 2020 года, в День казачьей молодежи.