В ДТП на дороге в Лопатинском районе пострадала женщина с грудным ребенком

На автодороге «Пенза-Шемышейка-Лопатино» в границах Лопатинского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали женщина и ребенок.

Сигнал об аварии на 90-м километре трассы поступил на пульт дежурного УГИБДД УМВД России по Пензенской области в 02:10 в воскресенье, 17 ноября. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 29-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии травмы получили 21-летняя девушка и грудной ребенок. Пострадавшие госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.