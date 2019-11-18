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В ДТП на дороге в Лопатинском районе пострадала женщина с грудным ребенком

18 ноября в 15:43 132 просмотра
«Пенза-Шемышейка-Лопатино» в границах Лопатинского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали женщина и ребенок.

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На автодороге «Пенза-Шемышейка-Лопатино» в границах Лопатинского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали женщина и ребенок.

Сигнал об аварии на 90-м километре трассы поступил на пульт дежурного УГИБДД УМВД России по Пензенской области в 02:10 в воскресенье, 17 ноября. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 29-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии травмы получили 21-летняя девушка и грудной ребенок. Пострадавшие госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.


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