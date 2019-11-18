В ДТП на дороге в Лопатинском районе пострадала женщина с грудным ребенком

Сигнал об аварии на 90-м километре трассы поступил на пульт дежурного УГИБДД УМВД России по Пензенской области в 02:10 в воскресенье, 17 ноября. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 29-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии травмы получили 21-летняя девушка и грудной ребенок. Пострадавшие госпитализированы.
«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.