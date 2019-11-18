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В облбольницу необычным способом доставили уникальное оборудование

18 ноября в 16:10 278 просмотров

В Пензенской области совершенствуют работу с серьезными заболеваниями. Об уникальной операции и доставке нового оборудования сообщили на странице областной больницы им. Бурденко в соцсети.

В медучреждение на «скорой» доставили мужчину с левосторонним ишемическим инсультом. Врачи провели ему сложнейшую эндоваскулярную операцию — из сосудов головного мозга удалили тромб и восстановили кровоснабжение в участке головного мозга, отвечающего за работу левой руки и ноги.

«Сегодня пациент находится в ясном сознании, восстановились движения в левой руке и ноге. Такие сложные высокотехнологичные операции стали возможны благодаря приобретению нового оборудования и обучению высококвалифицированных специалистов», — пояснили в областной больнице.

Один из новых аппаратов, который появился в медучреждении, — ангиограф. Это рентгенологическое оборудование для изучения сосудов. Он позволяет судить об их функциональном состоянии, расположении и скорости кровотока. Исследование помогает выявить участки поражения, врожденные аномалии, пути окольного кровообращения, сосудистую сеть в опухолях. Процесс доставки аппарата в больницу появился на странице в Facebook.

В настоящее время для монтажа высокотехнологичного аппарата готовят помещение.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/profile.php?id=100038666033552

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