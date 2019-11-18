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Скончалась ветеран пензенского здравоохранения Александра Баскакова

18 ноября в 16:13 344 просмотра

Пензенский врач Александра Александровна Баскакова скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Медицинская общественность Пензенской области выражает соболезнования родным и близким Александры Александровны.

Прощание состоится 19 ноября с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко.

Александра Баскакова родилась 26 мая 1936 года. В 1954-м поступила в Харьковский медицинский институт, после окончания которого была направлена на работу в МСЧ г. Чистенево УССР, затем работала в войсковой части 13/023 Хабаровского края.

С 1968 по 1970 годы Александра Александровна работала в Городищенской больнице: сначала — врачом-педиатром, затем — заместителем главного врача по лечебной части.

В апреле 1971 года поступила на работу в отдел здравоохранения Пензенского облисполкома. В 1985 году возглавила врачебно-инспекторский сектор облздравотдела.

Александра Баскакова оказывала помощь в формировании стандартов качества обследования и лечения пациентов. Особое внимание уделяла планированию работы облздравотдела. 17 лет она являлась секретарем коллегии, работала с призывной и допризывной молодежью, была секретарем комиссии по аттестации организаторов здравоохранения, совместно с главными специалистами разрабатывала мероприятия по развитию онкологической, психиатрической, фтизиатрической служб.

Александра Александровна имела много наград, среди которых — серебряная медаль ВДНХ СССР, медаль «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», юбилейная медаль «За доблестный труд», медаль «Ветеран труда».

Фотография: скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/6241/

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