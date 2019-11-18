В Пензе к месту ДТП на перекрестке Кирова-Кураева приехала «скорая»

В понедельник, 18 ноября, в центре Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором не обошлось без пострадавших.

На пересечении улиц Кирова и Кураева столкнулись два автомобиля. Судя по кадрам, опубликованным в группе социально сети «ВКонтакте», участниками аварии стали внедорожник и Hyundai Solaris. В результате столкновения первый автомобиль застыл посреди перекрестка в направлении центра города, а второй вылетел на встречную полосу моста имени ФУ БХУХО.

На место ДТП прибыла бригада скорой медицинской помощи. На кадрах запечатлены трое медиков, один из которых стоит у открытой водительской двери «корейца».

В отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД России сообщили, что обращений в дежурную часть не поступало.

Сервис «Яндекс.Карты» уже сделал пометку о ДТП, небольшой затор наблюдается на повороте с Кураева на Кирова.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.