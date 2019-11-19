В Пензенской области намерены внести ряд изменений в законодательство для инвесторов

В Пензенской области на сессии ЗакСобра 19 ноября планируется рассмотреть изменения в региональное законодательства, касающееся инвестиций.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения разработаны для «совершенствования условий для привлечения инвестиций», a также «в целях приведения законодательной базы Пензенской области в соответствии c изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации».

В частности, предлагается дополнить перечень отраслей для признания инвестиционного проекта приоритетным отраслью здравоохранения. В настоящее время ими могут стать стартапы из сфер лесопереработки, промышленности, строительства, сельского хозяйства. Норма должна помочь реализации проектов с участием бизнеса в медицине.

Кроме того, обозначена мера по снижению для предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в сфере промышленности, пониженную ставку по налогу на имущество — 0,4%, отмену транспортного налога на пять лет.

«Данное изменение обусловлено необходимостью стимулирования инвестиционной деятельности промышленных предприятий региона в связи c тем, что снизилась доля инвестиций обрабатывающих производств c 25% до 17%", — говорится в документе.

Одним из пунктов обозначено предложение об исключении ответственности бизнесменов по инвестиционным соглашениям, если неисполнение их условий не влечет за собой ущерб бюджету Пензенской области.

Все изменения народные избранники обсудят на сессии.