Для россиян отложили возобновление полетов в Египет

В России откладывают возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что вопрос вновь поднимут в 2020 году. Это связано с тем, что египетские аэропорты, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности.

Терминалы проверили российские эксперты по авиабезопасности. Они нашли ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности принятых мер. Кроме того, российская сторона обеспокоена безопасностью туристических трансферов.

Напомним, президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдельфаттах Сиси обсудили возобновление авиасообщения между странами на саммите «Россия — Африка». В посольстве республики отметили, что по итогам встречи есть большая надежда на восстановление перелетов между странами.