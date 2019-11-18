В Кузнецке почти месяц ищут 43-летнего Олега Сержантова

Факт исчезновения мужчины подтвердили в пресс-службе регионального УМВД России. О местонахождении кузнечанина неизвестно с 22 октября. В тот день утром его видели на улице Заводской. В местный отдел полиции с заявлением обратились его родственники.

В день исчезновения Олег Сержантов был в синей футболке, черной куртке-пуховике, брюках камуфляжного цвета, серой шапке и коричневых ботинках.

«Если у вас есть информации о возможном местонахождении Олега Сержантова, сообщите ее по телефонам дежурной части ОМВД России по городу Кузнецку: 8-(8412)-630−221, 8-(84157)-3−14−65, а также по телефону 8−937−403−55−40», — обратились к пензенцам в пресс-службе регионального УМВД России.