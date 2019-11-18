Пензенский бизнесмен намерен благоустроить зону отдыха на Шуисте

18 ноября мэр Пензы Андрей Лузгин встретился с предпринимателями. Один из них пришел с вопросом по поводу организации зоны отдыха в микрорайоне Шуист.

В частности, обращение касалось предоставления в аренду земли для организации зоны отдыха в районе домов № 56 и № 57 по улице Чапаева. Предприниматель намерен благоустроить здесь прибрежную зону, поставить беседки и организовать торговое обслуживание.

В настоящее время на этой территории сформирован участок площадью порядка 4000 кв. м., который по итогам проведения аукциона может быть предоставлен под данные цели. Но стоимость аренды, которая установлена по результатам независимой оценки, для бизнесмена является высокой.

«Это достаточно большая площадь, можно уменьшить размер предоставляемого земельного участка, заново провести оценку и пересчитать арендную плату. Посмотрите вместе с предпринимателем на месте, какой участок следует отмежевать», — поручил чиновникам Андрей Лузгин.

В целом, мэр положительно оценил идею и отметил возможность благоустроить еще одно место отдыха горожан и поддерживать его в надлежащем состоянии.

В пресс-службе горадминистрации напомнили, что личные приемы предпринимателей проходят два раза в месяц. Записаться на встречу с главой администрации города можно по телефону 68−28−31, или обратившись в кабинет № 120 мэрии по адресу: пл. М. Жукова, 4.