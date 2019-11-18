На улице Алой в Спутнике раньше срока открыли дорогу (видео)

Город Спутник — стремительно развивающийся микрорайон. Его транспортная доступность — один из самых важных вопросов, решением которого холдинг «Термодом» занимается совместно с министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Так, уже открыто движение по улице Алой. Ее реконструкция была запланирована на несколько лет, но благодаря вложениям, в том числе, собственных средств «Термодома», основные работы были завершены уже в 2019 году. Дорога стала шире и удобнее. Следующий этап — тротуары, пешеходные переходы и уличное освещение.

Обновленную улицу Алую уже оценил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев. Он сообщил о судьбе другого масштабного проекта, который предложен «Термодомом» — строительство дороги-дублера улицы Терновского, по словам министра, начнется в ближайший год.

«Это важный проект, который будет воплощен, поэтому жители Спутника и в целом южной части Пензы получат возможность добираться из одного конца города в другой по новым маршрутам», — рассказал Александр Гришаев.

«Термодом» на протяжении нескольких лет предлагает к реализации проект дороги-дублера улицы Терновского. Сейчас проект утвержден, его воплотят в пять этапов.

На первом этапе предусматривается строительство 4-полосной улицы от Терновского моста по правому берегу реки Пензы с устройством эстакады, которая пересечет железнодорожные пути в районе станции «Пенза-5». Отсюда можно будет попасть на улицы Окружную и Калинина.

На втором этапе предусматривается строительство почти пятикилометрового участка улично-дорожной сети от Спутника вдоль реки Суры с развязкой на пересечении улиц Токарной и Локтионова.

На третьем этапе новая четырехполосная дорога по берегу реки Пензы соединит первые два этапа строительства.

Четвертый этап предусматривает реконструкцию существующих улиц Кустодиева и Ростовской с обустройством одностороннего двухполосного движения. Такое решение позволит дополнительно разгрузить прилегающую дорожную сеть.

Пятый этап будет полностью посвящен обустройству развязок с левого на правый берег Суры от улицы Локтионова вплоть до Измайлова.

Кроме того, в планах «Термодома» — воплотить проект дороги, соединяющей улицу Изумрудную в Спутнике с улицей Терновского в Пензе, а также улицу Алую с улицей Перспективной.