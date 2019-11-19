В Пензе цены на бензин вновь поползли вверх. Мониторинг

ИА «Пенза-Пресс» с начала года отслеживает стоимость топлива в областном центре. Журналисты выяснили, как изменились цены за два последних месяца.

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за два осенних месяца. Напомним, в январе и феврале цены оставались на прежнем уровне, однако в марте, апреле, мае, июне и июле стоимость литра топлива на автозаправках трех компаний, выбранных для мониторинга («Лукойл» — ул. Калинина, 150а, «Роснефть» — ул. Революционная, 12, и «Союз» — ул. Окружная, 113а/74а) стабильно менялась. В августе цены на бензин остались прежними, дизтопливо немного подешевело.

За два месяца цены продолжили расти: бензин АИ-95 подорожал в среднем на 7 копеек, АИ-92 — на 10 копеек, а дизтопливо — на 30 копеек.

Также мы продолжаем следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 11 ноября), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе выросла на 6 копеек, составив 43 рубля 90 копеек. Это на 2 копейки меньше, чем в среднем по ПФО. Если сравнивать данные с началом 2019 года, то бензин в Пензе подрос в цене на 87 копеек.

Стоимость литра дизельного топлива в Пензе на 11 ноября с августа увеличилась на 56 копеек, составив 45 рублей 41 копейку. Это на 75 копеек меньше, чем в среднем по ПФО. Дешевле его можно приобрести в Саратове (44 рубля 93 копейки), Ульяновске (45 рублей 41 копейка) и Казани (45 рублей 22 копейки).

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.