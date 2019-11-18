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В Пензе на дорогах зимой опробуют новый реагент

18 ноября в 17:31 230 просмотров

В ходе встречи с предпринимателями 18 ноября к мэру Пензы Андрею Лузгину обратился представитель одного из российских заводов по производству современных противогололедных материалов.

По словам заявителя, данный реагент является альтернативой применяемым в Пензе средствам, имеет хорошие эксплуатационные характеристики и более экологичен.

На сегодняшний день содержанием улично-дорожной сети города занимается МУП «Пензадормост». Для обработки дорог имеется пескосоляная смесь и твердый хлорид — галит. Директор предприятия Юрий Парастаев сообщил, что наряду с данными материалами этой зимой планируется опробовать и предложенный заводом реагент.

Андрей Лузгин поручил просчитать экономичность использования данного состава, а также проанализировать его эффективность по сравнению с применяемыми материалами, так как стоимость нового реагента значительно выше используемых, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, личные приемы предпринимателей проходят два раза в месяц. Записаться на встречу с главой администрации города можно по телефону 68−28−31, или обратившись в кабинет № 120 мэрии по адресу: пл. М. Жукова, 4.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/priem_predprinimateley_sozdanie_zony_otdykha_na_shuiste_ochistka_dorog_i_rabota_s_molodezhyu/

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