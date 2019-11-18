Центробанк установил курсы валют на 19 ноября

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 19 ноября.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 63,8881 руб. до 63,7542 руб., курс евро вырос с 70,4111 руб. до 70,5313

руб.

Золото будет стоить 2 989,35 рублей за грамм, серебро — 34,58, платина — 1 807,87, палладий — 3 509,16.