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В Пензенской области изъяли почти 8 тонн санкционных груш

19 ноября в 07:20 82 просмотра

В Пензенской области сотрудники саратовской таможни пресекли нарушение закона.

В Пензенской области остановили три грузовика с фруктами и овощами. Члены мобильной группы саратовской таможни осмотрели два транспортных средства и обнаружили 3 768 килограммов груш якобы из Сербии и Молдавии. Однако в реальности фрукты были доставлены из Бельгии. В третьей машине везли еще 4 229 килограммов груш польского производства. На эти плоды документов и вовсе не было.

Продукция была изъята и передана в управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

«Всего с начала этого года саратовские таможенники выявили почти 55 тонн «санкционной» продукции», — уточнили в пресс-службе областной таможни.

Фотография: фото предоставлены пресс-службой саратовской таможни

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