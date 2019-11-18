Мужчина попал в больницу после ДТП в Каменском районе

В Каменском районе Пензенской области съехала в кювет и опрокинулась иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла 17 ноября в 6:50 на 198 километре дороги «Тамбов-Пенза». За рулем Fiat Doblo находился 35-летний мужчина. В результате ДТП водитель получил множество травм, его доставили в больницу.

В пресс-службе уточнили, что по факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге. Необходимо соблюдать дистанцию, боковой интервал и не превышать разрешенную скорость. Кроме того, при выполнении маневров нужно убеждаться в их безопасности.