В Лермонтово готовится к открытию обновленный дом культуры

«Реконструкцией предусмотрено изменение планировочных решений устройство фасада и замена кровли. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по устройству внутренней отделки, инженерных сетей, а также благоустройству прилегающей территории», — отмечают в ведомстве.

Нарушений на объекте не выявили. В эксплуатацию здание должны ввести в декабре.

«На территории Пензенской области также осуществляется реконструкция домов культуры в Лунинском и Тамалинском районах и строительство новых домов культуры в Иссинском и Пачелмском районах», — добавили в управлении.

Как ранее сообщал пресс-центр областного правительства, в этом году в рамках государственной региональной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области» осуществляется ремонт и реконструкция 16 сельских домов культуры. Общий объем финансирования — 96 млн рублей.