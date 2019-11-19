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Объявлен состав пензенской сборной на Кубок Михаила Воронина

19 ноября в 05:48 162 просмотра
(0+) пройдет в пензенском дворце спорта «Буртасы» 29 и 30 ноября.

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Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина (0+) пройдет в пензенском дворце спорта «Буртасы» 29 и 30 ноября.

Традиционно проходящие в Москве соревнования на этот раз примет Пенза, причина — закрытие на реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский». В регион, наряду с гимнастами из разных уголков России, приедут более ста спортсменов из Армении, Беларуси, Великобритании, Грузии, Египта, Израиля, Италии, Казахстана, Кипра, Кореи, Латвии, Узбекистана, Финляндии и Японии.

В состав сборной Пензенской области попали Сергей Гоглов, Григорий Климентьев, Артем Козлов, Павел Лукашов, Владислав Лукьянов, Алексей Лунев, Евгений Пашкин, Олег Ступкин, Дарья Баженова, Елизавета Володина, Карина Зыбайло, Ангелина Косынкина и Ульяна Перебиносова. Они поборются за медали в командном и личном многоборье, а также в финалах на отдельных снарядах.

Напомним, звезда пензенской гимнастики Денис Аблязин сломал ногу на тренировке и вернется в спортивный зал не раньше января. Еще одна представительница Пензенской области — Алия Мустафина — уже пропустила ряд крупных соревнований этого сезона, в том числе — чемпионат мира, однако продолжает подготовку к Олимпиаде-2020.

Отметим, что это третьи в нынешнем году крупные соревнования по спортивной гимнастике, которые принимает Пенза. Весной в «Буртасах» прошел чемпионат России, летом — Кубок страны.


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