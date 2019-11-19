Белозерцев поручил чаще посещать приемные семьи (видео)

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чаще проверять приемные семьи. При этом поменять методику работы в регионе. Соответствующие поручения прозвучали в ходе оперативного совещания.

В ходе заседания губернатор напомнил о случае, произошедшем в Москве и получившем широкую огласку: приемная мать истязала трех детей. Детский омбудсмен Елена Столярова сообщила, что в Пензенской области подобных ситуаций не зафиксировано. По ее словам, было 15 случаев возвращения детей из приемных семей, но причины разные, в том числе — болезнь опекуна.

«Мы доверяем семьям, в которые отдаем детей, и благодарны им. Наша задача — помогать и поддерживать их. Но если ситуация, о которой я говорю, уже где-то произошла, она может случиться и у нас», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев поручил посещать приемные семьи не пару раз в год, как сейчас, а гораздо чаще. Встречаться с детьми, расспрашивать соседей, учителей, чтобы получать реальную картину, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.