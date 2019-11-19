В Пензе прошел турнир по танцевальному спорту «Хрустальный вальс-2019» (видео)

Во дворце единоборств «Воейков» прошел кубок губернатора Пензенской области по танцевальному спорту «Хрустальный вальс-2019». На паркет вышли около 700 пар из 13 регионов, которые выступали в трех возрастных категориях.

Каждый танец — это рейтинговые баллы, от которых зависело, кто станет победителем турнира. Он проходит в Пензе уже почти 20 лет. Судьи внимательно смотрели за каждым движением спортсменов, однако на итоговую оценку также влияет эмоциональная составляющая.

Соревнования включали латиноамериканскую и европейскую программы, а также двоеборье, которое объединяет танцы из двух других дисциплин. В возрастной категории 12−13 лет турнир «Хрустальный вальс-2019» также носил статус первенства Приволжского федерального округа. Кроме того, там спортсмены могли получить новые спортивные звания.

«Люди, которые сюда приходят, раскрывают свою душу. Они должны чувствовать себя очень уютно и свободно. Хороший пол, великолепная атмосфера, прекрасная музыка, красивые костюмы. Все это заряжает зрителей и участников», — отметил исполнительный директор Федерации танцевального спорта Пензенской области Владимир Баландин.

Кроме того, зрители увидели показательные выступления по другому виду спорта — брейкингу, который хотят включить в программу Олимпийских игр.

Опыт крупных соревнований поможет не только спортсменам, но и организаторам. В 2020 году в Пензе пройдет первенство России по танцевальному спорту (0+), сообщает телеканал «Экспресс».