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Пензенский депутат предложил восстановить все неработающие фонари (видео)

18 ноября в 23:25 158 просмотров

В администрации Пензы подняли вопрос освещенности дорог и тротуаров. Там состоялось заседание комиссии городской Думы по местному самоуправлению.

При рассмотрении проекта бюджета на 2020 год депутат Игорь Костин выступил с предложением изыскать средства на ремонт световых опор. По его словам, в Пензе много улиц с неработающими фонарями.

«Предлагаю городским структурам подойти к каждому округу отдельно, посчитать, сколько таких мест, и точечно двигаться в этом направлении. Может, разбить на два этапа. И первый не будет особо дорогим, если мы просто включим свет на тех опорах, которые уже стоят. Избиратели будут видеть, что в этом плане работа ведется», — предложил он.

Этот вопрос планируют обсудить в ходе ближайшей сессии Пензенской городской Думы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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