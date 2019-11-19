Пензенский депутат предложил восстановить все неработающие фонари (видео)

При рассмотрении проекта бюджета на 2020 год депутат Игорь Костин выступил с предложением изыскать средства на ремонт световых опор. По его словам, в Пензе много улиц с неработающими фонарями.

«Предлагаю городским структурам подойти к каждому округу отдельно, посчитать, сколько таких мест, и точечно двигаться в этом направлении. Может, разбить на два этапа. И первый не будет особо дорогим, если мы просто включим свет на тех опорах, которые уже стоят. Избиратели будут видеть, что в этом плане работа ведется», — предложил он.

Этот вопрос планируют обсудить в ходе ближайшей сессии Пензенской городской Думы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.