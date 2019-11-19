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Губернатор призвал взять на особый контроль строительство детсадов (видео)

19 ноября в 02:23 184 просмотра
, а многие из них готовы лишь на 60%.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания раскритиковал работу по возведению пристроев и строительству новых детских садов в регионе. Завершение ряда объектов в срок оказалось под большим вопросом. До их сдачи остается месяц, а многие из них готовы лишь на 60%.

На улице Измайлова возле детского сада «Матрешка» кипит работа. Там возводят так называемый пристрой. Это одноэтажное здание с цоколем и теплым переходом к основному корпусу. Объект строится в рамках национального проекта «Демография», реализуемого по инициативе президента страны. Все меры направлены на ликвидацию очереди в дошкольные учреждения для детей в возрасте до трех лет.

«Мы строим 13 объектов — это как новые детские сады, так и пристрои к ним. Кроме того, за счет региональных средств капитально отремонтируются группы в уже существующих детских садах», — рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Однако, как стало известно в ходе оперативного совещания, сроки сдачи ряда объектов могут быть сорваны. В частности, пристрои на улице Измайлова и Набережной реки Мойки готовы лишь на 60%, а до сдачи объектов остается лишь месяц. Отставание от графика отмечено в Кузнецке и Елюзани. Иван Белозерцев выразил озабоченность ситуацией и потребовал усилить работу.

«Оборудование должно закупаться заранее. Проводите совещание на объектах, делайте сразу замечания, чтобы на их устранение уходило не более двух-трех недель. У нас нет времени, мы эти деньги получили в июле-августе, они дополнительные, поэтому сроки сжатые», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев поручил три раза в неделю проводить на проблемных объектах планерки с участием всех ответственных лиц. К тому же, по возможности подтянуть дополнительные рабочие силы, чтобы помимо строительства, вести работу по благоустройству территорий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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