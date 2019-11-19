Юрий Ильин официально возглавил пензенский «Горводоканал» (видео)

Экс-вице-мэр областного центра Юрий Ильин возглавил крупную ресурсоснабжающую организацию Пензы «Горводоканал». На этом посту он сменил Сергея Ивенкова, который руководил предприятием с августа 2018 года.

Улучшить качество услуг водоснабжения для жителей Пензы, повысить эффективность предприятия, а также безаварийность объектов и сетей водоканала. О ключевых задачах, которые теперь предстоит решать бывшему вице-мэру, Юрий Ильин рассказал в свой первый рабочий день на новой должности директора «Горводоканала».

«Многие работы в оперативном ключе или ключе развития предприятия не решаются, будем работать в этом направлении. Также не стоит забывать про большие проекты в плане комплексного развития застройки на территории города, их обеспечение всеми необходимыми коммуникациями — это главная задача «Горводоканала», — рассказал Юрий Ильин.

Кадровые изменения в крупном ресурсоснабжающем предприятии обсудили в рамках рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с главой компании «Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым. Он выразил уверенность, что работа нового директора «Горводоканала» будет так же результативна, как и на предыдущем посту. Напомним, Юрий Ильин занимал должность заместителя мэра по городскому хозяйству с сентября 2014 года.

«Нам повезло с тем, что мы смогли найти Юрия Олеговича с учетом его опыта и практики работы в администрации города, понимания насущных проблем. Считаю, что работа «Горводоканала» с новым руководителем выйдет на иной идейно-политический уровень», — отметил Игорь Дибцев.

«Надеемся на конструктивное взаимодействие. Перед нами стоят амбициозные задачи. Мы должны обеспечивать наших горожан качественной водой, водоотведением и минимизировать количество порывов», — сказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Самая насущная проблема — износ инженерных сетей, который составляет порядка 80%. Если раньше ремонт коммуникаций вели на трех-четырех километрах, то с этого сезона объем реконструкции и замены труб вырос почти в четыре раза.

В ходе переговоров глава региона также напомнил о необходимости выполнения задач в рамках национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, а именно — сдавать в срок жилье и необходимые для его функционирования коммунальные объекты. Один из таких важных соцобъектов — насосную станцию, продолжают возводить в Арбекове, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.