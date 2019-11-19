Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем ракетных войск и артиллерии

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается в России 19 ноября.

Иван Белозерцев отметил мужество, стойкость, профессиональное мастерство и верность долгу и присяге, присущие военнослужащим и ветеранам, и выразил уверенность в том, что эти качества помогут выполнять поставленные задачи.

«Ракетные войска и артиллерия — основа огневой мощи сухопутных войск России, надежный гарант мира и национальной безопасности. Сегодня на вооружении этих родов войск — самые современные ракетные комплексы и артиллерийские системы, созданные гениями отечественной научной мысли. Но самое главное — это замечательные солдаты и офицеры, подлинные патриоты нашей великой страны, готовые грудью встать на защиту родной земли», — говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте регионального правительства.

Иван Белозерцев пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой и дальнейших успехов в служении Отечеству.