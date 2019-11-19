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В России стало больше просрочек по кредитам

19 ноября в 09:11 132 просмотра

В России каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев. Всего в стране таких заемщиков — около 10 млн.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с января по сентябрь их число выросло на 4%. Саморегулируемая организация коллекторов опросила 38 своих участников и проанализировала данные из различных бюро кредитных историй (БКИ).

По словам авторов документа, в 60% случаев россияне не могут вовремя внести платеж из-за финансовых проблем. Из оставшихся 40% заемщиков четверть — убежденные неплательщики, остальные же ссылаются на забывчивость, мошеннические действия и несогласие с суммой долга.

Если же возникают материальные проблемы, то заемщики, в первую очередь, отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают потребительские расходы на 10−30%. Только после этого они пропускают платеж по кредиту, сообщают авторы исследования.


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