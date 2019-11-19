Пензенские автомобилисты застряли в многокилометровом заторе в Терновке

По состоянию на 9:10 сервис «Яндекс.Карты» показывает затор на участке улицы Терновского от пересечения с Челябинской и далее по Бауманскому путепроводу, улице Баумана (здесь отмечено ДТП) и Свердлова вплоть до поворота на улицу Калинина.
В сторону Терновки прорваться тоже сложно: затор тянется по улице Калинина и Гоголя, Свердлова, Баумана и улице Терновского, заканчиваясь после одноименного моста. Здесь обозначено место ДТП — скорее всего, проблему на дороге создала фура, вставшая поперек проезжей части. Фотография опубликована в соцсети.
Также выехать на улицу Свердлова проблематично с одноименного моста.
Искать объездные пути кажется бесполезным: «красные реки» из заторов отмечены на проезде Баумана и улице Металлистов до пересечения с Краснова.
Официальной информации о ДТП и ситуации на дорогах пока нет.