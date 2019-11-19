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Пензенские автомобилисты застряли в многокилометровом заторе в Терновке

19 ноября в 09:31 212 просмотров
, 19 ноября, выдался особенно напряженным для жителей Терновки и Спутника. В этом районе уже привыкли к ежедневным заторам на дорогах, однако в этот раз движение почти полностью встало.

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Утренний час пик во вторник, 19 ноября, выдался особенно напряженным для жителей Терновки и Спутника. В этом районе уже привыкли к ежедневным заторам на дорогах, однако в этот раз движение почти полностью встало.

По состоянию на 9:10 сервис «Яндекс.Карты» показывает затор на участке улицы Терновского от пересечения с Челябинской и далее по Бауманскому путепроводу, улице Баумана (здесь отмечено ДТП) и Свердлова вплоть до поворота на улицу Калинина.

В сторону Терновки прорваться тоже сложно: затор тянется по улице Калинина и Гоголя, Свердлова, Баумана и улице Терновского, заканчиваясь после одноименного моста. Здесь обозначено место ДТП — скорее всего, проблему на дороге создала фура, вставшая поперек проезжей части. Фотография опубликована в соцсети.

Также выехать на улицу Свердлова проблематично с одноименного моста.

Искать объездные пути кажется бесполезным: «красные реки» из заторов отмечены на проезде Баумана и улице Металлистов до пересечения с Краснова.

Официальной информации о ДТП и ситуации на дорогах пока нет.

Фотография: скриншоты - https://sun1-15.userapi.com/c857216/v857216873/54399/di9HQeQA9-4.jpg, https://sun1-14.userapi.com/c853628/v853628273/16742e/iLErG5b9QZE.jpg, https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=trf%2Ctrfe&ll=45.036615%2C53.163703&z=14

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