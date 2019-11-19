В Пензенской области увеличилось количество психологов

В Пензенской области за три года психологическая служба пополнилась 78 специалистами.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что 2019-м из вузов выпустилось 30 психологов, 12 из которых сразу трудоустроились, а 13 продолжили учиться. Также в этом году 11 педагогов прошли переподготовку для повышения своего профессионального уровня.

Кроме того, в каждом районе региона по поручению губернатора Ивана Белозерцева открыли кабинеты психологической поддержки для детей и подростков, а также клубы для родителей.

«Подключайте к работе по подготовке и повышению квалификации практикующих специалистов самого высокого уровня. Наши дети должны знать, что в трудной ситуации им есть куда и к кому обратиться», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев также поручил увеличить количество обучающих семинаров для педагогов области, использовать в работе анкеты-опросники, которые позволят учитывать мнения и корректировать программу повышения квалификации специалистов психологической службы.