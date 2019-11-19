Порядок ведения банка данных о подростках будет устанавливать пензенское правительство

По словам старшего помощника прокурора Пензенской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти, местного самоуправления Надежды Зубковой, это необходимо для «включения» в правовое поле информационной системы межведомственного банка данных о несовершеннолетних и (или) семьях, находящихся в социально опасном положении".
Таким образом, были внесены изменения в закон Пензенской области «О профилактике правонарушений и участии граждан в охране общественного порядка».
Также закрепляются полномочия по ведению информационной системы за районными комиссиями по делам несовершеннолетних. А обязанность по координации органов и учреждений системы профилактики по формированию указанного банка данных возложена на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области.