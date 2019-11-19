Порядок ведения банка данных о подростках будет устанавливать пензенское правительство

Правительство Пензенской области теперь может устанавливать порядок ведения банка данных о несовершеннолетних и семьях в социально опасном положении. Соответствующее решение было принято в ходе сессии Законодательного Собрания региона 19 ноября.

По словам старшего помощника прокурора Пензенской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти, местного самоуправления Надежды Зубковой, это необходимо для «включения» в правовое поле информационной системы межведомственного банка данных о несовершеннолетних и (или) семьях, находящихся в социально опасном положении".

Таким образом, были внесены изменения в закон Пензенской области «О профилактике правонарушений и участии граждан в охране общественного порядка».

Также закрепляются полномочия по ведению информационной системы за районными комиссиями по делам несовершеннолетних. А обязанность по координации органов и учреждений системы профилактики по формированию указанного банка данных возложена на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области.