Пензенцам предлагают сделать пожертвование в «Щедрый вторник»

Жители Пензенской области могут присоединиться к Всемирному дню благотворительности «Щедрый вторник», который на этот раз пройдет 3 декабря.

Суть общественной инициативы состоит в налаживании взаимодействия между бизнесом, СМИ, местными сообществами и социально ориентированными некоммерческими организациями, которое позволит привлечь к занятию благотворительностью больше людей и будет способствовать развитию движения добровольчества.

Участники «Щедрого вторника» сами выбирают формат акций и способы сбора средств. Единственное ограничение — по времени: мероприятия должны пройти с 19 ноября по 4 декабря. Лучшие из них могут попасть в сборник, составляемый с 2016 года.

За это время к инициативе присоединились 2 700 российских организаций, было проведено свыше 5 000 мероприятий, СМИ подготовили более 7 000 публикаций. Уже отмечено, что в период «Щедрого вторника» пожертвований становится в два раза больше.

«Организатором инициативы «Щедрый вторник» выступает благотворительный фонд развития филантропии «КАФ», российская социально ориентированная организация, получатель субсидии Минэкономразвития России, деятельность которой заключается в управлении благотворительными программами, организации грантовых конкурсов, консультационных проектов, проведении исследований», — сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области.

Возрастные ограничения — 0+.