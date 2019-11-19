В Пензе монтируют новогоднюю елку
Танцевальный турнир «Хрустальный вальс»
Отзыв на роман Харуки Мураками «Убийство командора»
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Полицейские призывают пензенцев не выпивать с малознакомыми людьми
В Пензенской области сержант пошел под суд за насилие над рядовым
Жителя Колышлея обвиняют в оформлении фиктивной прописки
Жительница Пензы призналась в убийстве пьющего сына
Пензячку обманули почти на 100 тысяч рублей
Пензенца шокировало содержимое посылки, и он пошел в полицию
Пензенец пытался избавиться от наркотиков при полицейских
Жительница Бессоновского района лишилась сбережений из-за сомнительного приложения
Пензенские полицейские сообщили о новом виде мошенничества
В Пензенской области в банках обнаружили около 50 поддельных купюр

Белинский охотник нашел в мусорке труп

19 ноября в 09:56 134 просмотра

В Белинском районе Пензенской области охотник нашел мертвого мужчину. Правоохранители возбудили уголовное дело.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в преступлении обвиняют 48-летнюю женщину и ее 39-летнего мужа.

Так, в декабре 2018 года сельчанка познакомилась в интернете с 46-летним жителем Заречного. Она хотела похитить его деньги. Для этого женщина пригласила мужчину в гости, предлагая приятно провести время за рюмкой. Тот согласился и отправился к новой приятельнице на такси.

Сельчанка представила супруга как родного брата и пригласила гостя зайти в дом. Во время застолья женщина попыталась тайком вытащить из куртки зареченца деньги, но он заметил ее. Тогда хозяин жилища дважды ударил его по лицу, взял деньги, оттащил потерпевшего на автомобильном коврике на окраину села к мусорной свалке. Там он подобрал банку из-под краски и разбил ему голову. Мужчина скончался. Утром его обнаружил местный охотник, который и обратился в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...