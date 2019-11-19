Белинский охотник нашел в мусорке труп

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в преступлении обвиняют 48-летнюю женщину и ее 39-летнего мужа.

Так, в декабре 2018 года сельчанка познакомилась в интернете с 46-летним жителем Заречного. Она хотела похитить его деньги. Для этого женщина пригласила мужчину в гости, предлагая приятно провести время за рюмкой. Тот согласился и отправился к новой приятельнице на такси.

Сельчанка представила супруга как родного брата и пригласила гостя зайти в дом. Во время застолья женщина попыталась тайком вытащить из куртки зареченца деньги, но он заметил ее. Тогда хозяин жилища дважды ударил его по лицу, взял деньги, оттащил потерпевшего на автомобильном коврике на окраину села к мусорной свалке. Там он подобрал банку из-под краски и разбил ему голову. Мужчина скончался. Утром его обнаружил местный охотник, который и обратился в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.