В Пензенской области изменили срок уплаты взносов за капремонт

19 ноября на сессии Законодательного Собрания Пензенской области приняли законопроект, предусматривающий право субъекта РФ не включать в программу капремонта дома (МКД), в которых менее пяти квартир, и уменьшающий срок «каникул» для зданий, введенных в эксплуатацию после утверждения программы.

Проект депутатам представил зампред правительства региона Дмитрий Семенов. Он отметил, что документ вносится в связи с вступлением в силу изменений в Жилищный кодекс РФ.

В частности, срок уплаты взносов за капремонт собственников помещений в МКД переносится с 25 на 23 число каждого месяца. Также уменьшается срок «каникул» для домов, сданных уже после утверждения региональной программы капремонта и включенных в нее при актуализации. Это «позволит собственникам помещений «новостроек», нуждающихся в проведении ремонта в более ранний срок, обеспечить сбор средств в фонд капремонта своего дома либо на общем счете регионального оператора».

Кроме того, согласно Жилищному кодексу, в региональную программу теперь могут не включать дома, где менее пяти квартир. Это связано с «неэффективностью формирования фондов капремонта таких МКД на счете регоператора и возможностью собственников самостоятельно организовать проведение необходимого капитального ремонта».

«Федеральное законодательство динамично совершенствуетсч, и мы не должны отставать. Данный законопроект был рассмотрен профильным комитетом. За — 29, против — 1, воздержался — 1. Проект принимается», — сообщил председатель ЗакСобрания Валерий Лидин.