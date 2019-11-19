19 ноября на сессии Законодательного Собрания Пензенской области стало известно о том, что регион является одним из лидеров среди субъектов РФ по итогам реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщил председатель облпарламента Валерий Лидин, открывая сессию.

«Хотел бы вас проинформировать, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев приглашен сегодня в Москву на подведение итогов реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», где регион — один из лидеров. Ивану Александровичу сегодня будет вручена награда на этом важном мероприятии. Это достойная оценка работы наших дорожников, органов государственной власти, самоуправления и депутатского корпуса. Всем большое спасибо за слаженную работу», — сказал спикер ЗакСобрания.

Напомним, о том, что Пензенская область — в лидерах среди регионов РФ по выполнению показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стало известно в ходе совещания с участием премьер-министра Дмитрия Медведева и министра транспорта РФ Евгения Дитриха в октябре.